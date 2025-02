"Bene un bere più salutare"

Angiolina Piotti Velenosi, titolare dell’azienda ‘Velenosi Vini’ di Ascoli si è mostrata positiva verso il vino senza alcol e preoccupata per i possibili dazi americani. Signora Velenosi cosa ne pensa di questa possibilità di produrre vino analcolico?

"E’ un argomento molto interessante e sono positiva in questo senso. Sicuramente c’è una eccedenza nella produzione e il settore vitivinicolo è molto controllato. Ogni anno entro il 31 agosto vanno presentate le denunce di giacenza di produzione e i numeri sono in aumento. Occorre quindi trovare nuove opportunità se non si riescono a smaltire 40-50 milioni di ettolitri, oppure ridurre la produzione del vino italiano. Questa idea di produrre vino dealcolato può quindi funzionare anche se impone grandi investimenti con macchinari e stabilimenti diversi da quelli per la produzione ordinaria".

La ritiene quindi una opportunità per le aziende?

"Certamente, anche in considerazione del momento che stiamo vivendo con l’attenzione sul consumo di vino e di alcol in generale. Oltre all’aspetto salutistico che non va sottovalutato. Bere vino moderatamente fa bene, ma non gli eccessi. Il vino senza alcol è una opportunità che le grandi aziende con stoccaggi importanti stanno già producendo con macchinari adeguati. Monsieur Bernard Arnault della Louis Vuitton, ha creato due stabilimenti per il vino dealcolato, ad ulteriore conferma della bontà dell’idea".

I dazi statunitensi, invece, la preoccupano?

"Molto. E’ chiaro che abbiamo tutti un po’ di apprensione considerato che dobbiamo vincere la sfida di vendere il vino italiano in un territorio che già produce il suo vino. E che vede la presenza dei sudamericani come quelli cileni, argentini oltre a quelli della Nuova Zelanda, che in questo momento hanno grande appeal. Aspettiamo e speriamo che venga risparmiato il nostro settore, ma è chiaro che è un tema sul quale c’è un dibattito in corso e che ci tiene tutti con il fiato sospeso".

Valerio Rosa