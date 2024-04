Benedetto e Giordana festeggiano il traguardo dei 50 anni di matrimonio

Una giornata speciale per Benedetto e Giordana di Servigliano, che festeggiano i 50 anni di matrimonio. Si sono sposati il 17 aprile 1974 nella chiesa di San Giovanni Battista a Rapagnano, era un mercoledì piovoso. La loro è stata una vita dedita al lavoro, alla famiglia a cui hanno donato amore, dedizione e sacrificio. Giordana prima ottima orlatrice calzaturiera poi diventata per necessità familiari casalinga, prodiga, laboriosa e eccellente cuoca, oltre a una mamma presente e dispensatrice di consigli sempre restando nel proprio ruolo. Benedetto autista, attento, puntuale, affidabile e riservato nelle sue trasferte in Italia e all’estero con le figure politiche e non, locali ma anche nazionali. È stato definito una volta ‘l’autista dei sindaci di tutti i colori’. La loro unione è stata allietata dalla nascita di due figlie: Beatrice e Serena, e sono i nonni Leonardo, che amano incondizionatamente.