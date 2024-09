Bianchimano dagli 11 metri. Atletico Ascoli al tappeto

Atletico Ascoli

0

Fermana

1

ATLETICO (4-4-2): Pompei; Camilloni (19’st Mengani), D’Alessandro (43’st Traini), Mazzarani; Severini (19’st Baraboglia), Ceccarelli (9’st Minicucci), Vecchiarello, Clerici (19’st Olivieri), Antoniazzi; Ciabuschi, Maio. A disp. Galbiati, Dondoni, Gerlero, Cofini. All. Seccardini

FERMANA (4-3-3): Di Stasio; Marucci (23’st Cocino), Tafa, Romizi (23’st Fontana), Ferretti (23’st Pinzi); Bianchimano (42’st Lo Mangino), Sardo, Casucci; Valsecchi, Mavrommatis, Karkalis. A disp. Perri, Leonardi, Palmucci, Polanco, Granatelli. All. Bolzan

Arbitro: Scarano di Seregno

Rete: 29’pt rig. Bianchimano

Note – Spettatori 400 circa con 130 tifosi ospiti. Espulso al 45’st Sardo per doppia ammonizione. Ammoniti: Camilloni, Mengani e Ciabuschi (A), Casucci, Bianchinano, Palmucci (dalla panchina)

Il derby va alla Fermana, ma l’Atletico Ascoli non ha assolutamente demeritato. La prima sconfitta stagionale per i bianconeri è maturata a causa di un calcio di rigore realizzato da Bianchimano alla mezzora del primo tempo, ma i gol potevano essere di più se i legni e i due portieri non avessero negato la gioia della rete agli attaccanti delle due squadre. La gara è stata bella e vibrante con l’Atletico Ascoli che è partito subito bene sfiorando per due volte il vantaggio. Fermana pericolosa al 27’ con una conclusione da fuori di Mavrommatis sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il pallone finisce di poco a lato. E’ il preludio del gol, che arriva su rigore per un fallo abbastanza ingenuo di Camilloni su Casucci. Dal dischetto Bianchimano trasforma per il vantaggio dei gialloblù. La Fermana sulle ali dell’entusiasmo continua a spingere e trova anche il raddoppio subito dopo con Ferretti, ma il gol viene prontamente annullato per fuorigioco. L’Atletico Ascoli accusa il colpo ma prova a reagire con Ceccarelli, la cui conclusione finisce a lato della porta difesa da Distasio. Le due squadre vanno al riposo con i ‘canarini’ in vantaggio.

Ad inizio ripresa ci prova Maio, ma anche stavolta il pallone finisce a lato. La Fermana, forte del vantaggio, sembra più cinica e soprattutto più ‘pungente’ e sfiora per due volte il raddoppio: prima Ferretti colpisce il palo con un tiro a giro e sulla stessa azione gli ospiti colpiscono un altro palo questa volta con Valsecchi. Mister Seccardini inserisce Minicucci e l’attaccante bianconero sfiora il gol in due occasioni: la seconda di petto va a lambire il palo alla sinistra di Distasio. Baraboglia di testa si divora una ghiottissima opportunità, prima delle proteste dell’Atletico per un presunto fallo su Maio che avrebbe forse meritato il calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire. Da un errore di Baraboglia nasce una buona opportunità per Sardo ma stavolta è il portiere Pompei a superarsi.

L’ultima chance è per il bomber Jonathan Ciabuschi che cerca la conclusione a botta sicura, ma il pallone viene deviato in corner. La Fermana finisce la gara in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Sardo e questo crea un po’ di apprensione agli ospiti fino al fischio finale, ma il risultato non cambia. Al triplice fischio festeggiano gli ospiti che vincono la seconda gara consecutiva fuori casa mentre per l’Atletico Ascoli è il primo ko stagionale. Valerio Rosa