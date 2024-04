’Cabaret, amoremio!’, le candidature entro il 3 giugno

Aperte le iscrizioni per la nuova edizione del ’Cabaret, amoremio!’. La presentazione delle candidature scade il 3 giugno. Il concorso prenderà il via con la fase di ’Selezioni nuovi comici’ e culminerà nelle finali che si svolgeranno nei giorni 2 e 3 agosto, a Grottammare, nell’ambito della 39esima edizione della manifestazione, prodotta da Comune e Amat. Il concorso è aperto a cabarettisti, comici, attori, imitatori, maghi, fantasisti; l’accesso è riservato a maggiorenni con domicilio o residenza in Italia. L’ammissione alla selezione avviene presentando due esibizioni della durata massima di 5 minuti, secondo le modalità indicate nel bando, all’interno del quale sono descritte anche le modalità di compilazione della domanda e dei documenti da allegare (il bando è pubblicato su www.cabaretamoremio.it). Le selezioni sono affidate alla Lido degli Aranci, braccio operativo di Comune e Amat. Sono già in programma le trasferte nei luoghi del cabaret italiano: l’associazione sarà a Roma il 13 maggio e poi a Salerno il 23 maggio. Come da regolamento le audizioni potranno essere svolte anche dal vivo in alcune città italiane, con la finalità di favorire e acquisire le iscrizioni dei concorrenti.