Carrera: "Complimenti alla squadra. Ora avremo tempo per lavorare"

Molto sereno Massimo Carrerain sala stampa: "Ho cercato di tenere le loro certezze – ha commentato – aggiungendo degli accorgimenti e dando qualcosa in fase di palleggio perché a calcio si gioca con la palla. Faccio i complimenti alla squadra perché i ragazzi sono stati davvero bravi. Nelle gare ci sono anche i momenti in cui devi respirare e devi gestire il pallone. Non si può andare sempre a tremila. Come fiato, corsa e aggressività la squadra sta bene e ringrazio il tecnico precedente: ha fatto un buon lavoro. La scelta di far scendere in campo Viviano è stata presa consultando il preparatore dei portieri. Questa squadra ha delle qualità per poter sviluppare delle trame di gioco – ha concluso Carrera – Adesso avremo del tempo per lavorare, ma era troppo importante vincere questa partita". Il capitano Peppe Bellusci chiarisce anche la sua particolare esultanza: "Devo dire che i pochi gol che ho realizzato sono tutti belli – ha ammesso – scherzi a parte, sono contento per la squadra, per i compagni, per la vittoria. L’esultanza? Ci vuole sostegno, vicinanza, comprensione e amore, lo dico perché sento negatività e sfiducia da parte della piazza, ad eccezione degli ultras che ci incitano sempre. Spero che da qui a fine campionato ci sia unità d’intenti. Mancano otto partite alla fine e per salvarsi serve positività e l’allineamento di tutta la piazza. Oggi non stavo benissimo (sembra che abbia giocato contro il parere del medico che gli ha suggerito di non rischiare la rottura del tendine d’Achille, ndr), ma per necessità bisognava stringere i denti. Noi pensiamo alla salvezza diretta, non ai playout, se facciamo bene contro lo Spezia ce la possiamo fare". Molto soddisfatto il centrocampista Fabrizio Caligara: "Da quando sono qui – ha ammesso – le mie responsabilità, nel bene e nel male, le ho sempre prese, anche l’anno scorso in un momento difficile calciai un rigore. Non c’è mai stato un giorno in cui non abbiamo creduto alla salvezza. La doppietta è dedicata a mia moglie e alla bambina che sta per nascere".

Valerio Rosa