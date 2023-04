Chalet Medusa, la corte d’Appello sospende il maxi risarcimento

La vicenda giudiziaria che sta coinvolgendo le due vecchie società che hanno gestito lo Chalet Medusa di San Benedetto, si è arricchita ieri di un nuovo capitolo. Ricordando sempre che gli attuali gestori dello stabilimento balneare non hanno nulla a che vedere con quello che sta accadendo nelle aule del Tribunale, ieri è arrivata la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha sospeso la esecutività della sentenza del Tribunale di Ascoli che aveva condannato Medusa Beach s.r.l. e La Medusa s.r.l. a risarcire Serena s.r.l. uninominale con un’ingente somma di denaro. La Corte, accogliendo l’istanza avanzata da Medusa Beach s.r.l., ha quindi inibito Serena s.r.l. a procedere per l’ottenimento del risarcimento stabilito dal Tribunale ritenendo più opportuno che la questione sia meglio chiarita nel corso del procedimento che si sviscererà in sede di appello. Nessuna azione esecutiva potrà quindi essere perpetrata. Il tribunale di Ascoli aveva condannato le due società a un maxi risarcimento di oltre un milione per violazione del diritto di prelazione e mancata manutenzione straordinaria. Adesso però tutto torna in discussione.