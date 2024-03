’Città metromontana’: "Il nostro progetto per far crescere il Piceno. Turismo fattore chiave"

Il progetto di Ascoli città metromontana trova concrete risposte nella simbiosi e nelle interconnessioni che rivestono un ruolo di vitale importante tra il capoluogo, definito città madre, e tutte le altre realtà locali. Un tutt’uno in grado di generare un insieme e una visione collettiva di territorio dove tutti, dal mare ai monti, possono avere uguali possibilità di crescita e sviluppo. Si è parlato di questo nell’intenso pomeriggio che ieri al teatro Filarmonici. "Oltre a migliorare la vita dei cittadini vanno abbracciate anche le fragilità – esordisce il sindaco Marco Fioravanti –, e proprio qui c’è una grande fetta di turismo che stiamo imparando a conoscere. Ecco così in una visione collettiva di territorio è necessario sviluppare un piano integrato dove mettere dentro ogni singola proposta che arrivi dai commercianti, ma anche dai comuni. Tutto questo ci aiuterà a produrre un progetto collettivo. Chiaramente per alzare il livello dell’offerta c’è bisogno del sostegno del Governo e di questo ringrazio l’onorevole Lucia Albano. Di recente è stato attivato un protocollo con Tirana e faremo lo stesso con la Corea visto che ogni anno ci sono tanti musicisti che vengono a perfezionarsi nel nostro istituto musicale Spontini".

Il potenziamento e lo sviluppo del commercio, come già ribadito in svariate circostanze, potrà poggiare sulla creazione di un centro commerciale naturale che andrà a braccetto con il potenziamento del digitale. "L’investimento sul digitale funzionerà – prosegue – solo se tutti gli operatori commerciali e tutti noi saremo in grado di stare dentro ad un sistema integrato. In questo piano strategico lanciamo un progetto elaborato di accoglienza turistica. I commercianti hanno fatto un lavoro straordinario. Insieme possiamo migliorare l’esperienza dei visitatori in città donando un sorriso in grado di tramutarsi in valore economico".

Presente anche il sottosegretario al Mef che nell’occasione ha spiegato il ruolo e gli obiettivi stilati dal Governo centrale. "Questo Governo, da quando si è insediato, ha voluto subito guardare le differenze dei territori – sostiene l’onorevole Lucia Albano –, in una politica di coesione che vede Ascoli come motore trainante per tutto il territorio. Si è intervenuto anche per valorizzare l’immenso patrimonio immobiliare dello Stato che conta beni per 300 miliardi di euro, di cui 60 non in uso. Qui si è capito che lo student housing e le social housing sono alcune delle direttrici sulle quali poterci muovere". Immancabile la presenza di Gino Sabatini (Camera di Commercio), Luigi Contisciani (Bim Tronto), i rettori di Unicam e Unipvm e dell’assessore al commercio Nico Stallone. "La ricostruzione dell’Appennino centrale non avrebbe senso senza una strategia di rilancio – aggiunge il commissario per la ricostrusione Guido Castelli –. Dobbiamo ricostruire meglio di prima e affrontando le sfide moderne come la crisi demografica e quella climatica. Dalla crisi si esce con un’economia di scala e strategie ampie vedute. Il digitale è la grande chance per i territori isolati".

Massimiliano Mariotti