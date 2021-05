Ascoli Piceno, 22 maggio 2021 - Sono sette i comuni Covid free nella provincia di Ascoli. Si tratta di Acquasanta, Arquata, Carassai, Cossignano, Montedinove, Montemonaco e Palmiano.

Continua, invece, ad essere piuttosto alto il numero dei positivi a Castorano, 29, tant’è vero che anche questa settimana è rimasto attenzionato dalla Regione. Per il resto, Ascoli conta più contagi (149) di tutti, ma se rapportati alla popolazione residente sono comunque sotto la soglia di sicurezza, seguita da San Benedetto con 145 positivi per il quale, però, vale lo stesso discorso.

Un lieve rialzo dei ricoveri, invece, si è registrato nelle ultime 24 ore negli ospedali piceni: 30 di cui 5 nella terapia intensiva, 16 nella semi-intensiva e 9 in reparto non intensivo. Nessun decesso per Covid-19, infine, ha interessato la provincia.

Dai numeri della pandemia alle vaccinazioni, ieri, nell’Area vasta 5 ne sono state effettuate 1600 tra prime dosi e richiami. Come da programma è arrivato, sempre nella giornata di ieri, nella farmacia dell’ospedale di San Benedetto, un nuovo approvvigionamento, sia di Moderna, sia di Johnson & Johnson, anche se un quantitativo minore del previsto di entrambi. Del primo sono state consegnate 1400 dosi (8900 nelle Marche), del secondo circa 800.

Nel frattempo stanno finendo quelle di Pfizer, il cui rifornimento è in programma come di consueto il mercoledì. Dunque, l’organizzazione del fine settimana negli hub è la seguente: "I vaccini di Moderna e Johnson & Johnson – dice il direttore del dipartimento farmaceutico Isidoro Mazzoni – li utilizzeremo per le prime dosi, Pfizer e AstraZeneca, invece, per le seconde. Questo, almeno, fino all’inizio della prossima settimana. Da qualche giorno abbiamo iniziato a fare i richiami alle forze dell’ordine e al personale scolastico che avevano ricevuto la prima dose con AstraZeneca. La campagna vaccinale non subisce alcuna interruzione, stiamo continuando tutti i giorni". Ieri, la situazione nel palazzetto dello sport di Monticelli, è stata molto tranquilla nonostante l’alto numero di somministrazioni programmate, tra cui molte nei confronti di caregiver.

"E’ proceduto tutto bene – conclude Mazzoni – senza code, anche perché c’erano cinque medici a vaccinare". Nel punto vaccinale territoriale di Offida, la Casa della salute, invece, questa settimana saranno oltre 360 gli assistiti dei medici di famiglia che avranno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Ulteriori 180 persone, già prenotate, lo riceveranno entro il 31 maggio. "Un grande lavoro dei medici di medicina generale – dice il sindaco di Offida, Luigi Massa – portato avanti con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Area vasta 5. Dal primo giugno inizierà anche la somministrazione dei richiami".