Ascoli, 5 gennaio 2022 - Anche ad Ascoli slitta il ritorno a scuola. Come già successo in diversi comuni della Regione, l’amministrazione ha deciso di aspettare due giorni primi del suono della campanella. L’aumento dei contagi sta preoccupando, da qui la decisione di prendere tempo.

Dunque, istituti chiusi venerdì 7 gennaio e sabato 8, tutti di nuovo in classe lunedì 10.

Scuole chiuse Marche, tanti Comuni rinviano la riapertura. Ecco quali e quando



I numeri del Covid. Nuovo picco di casi di coronavirus registrati nelle Marche in 24 ore: sono 2.147 e l’incidenza su 100mila abitanti si avvicina a 700 (697,87); record anche di tamponi/test (oltre 25mila). Ancora una volta il numero più alto di contagi è stato rilevato in provincia di Ancona (651), seguita da Fermo (469), Ascoli Piceno (356), Macerata (291), Pesaro Urbino (231); 149 i casi da fuori regione.