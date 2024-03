Festival della canzone ascolana. Ecco i dieci brani finalisti

Si è chiusa con l’ennesimo record di adesioni la fase preliminare del Festival della Canzone Ascolana. Questo l’elenco delle canzoni finaliste e gli interpreti che si esibiranno sul palco del Teatro Ventidio Basso sabato 13 aprile dalle ore 21. "Lu Gnorri" interpretato da Bruno Sirocchi; "L’uogghie de liva" con interprete Giuseppe Scarpellini; "L’Asculà tutte quande po’ Ballà" interpretato da Chiara Lanciotti; "Mambo ascolano" con interprete Edy Mercuri; "Come tira stà cantina" cantato da ‘I ragazzi della cantina’; "Lu Mare" interpretato da ‘Opera Acustica band composta da Barbara De Angelis e M. Travaglini; "St’amore Asculà" con interprete il Maestro Enzo Titta; "Te vògghié fá ‘nnammerà" cantato da Luigi Coccia; "Ascule mié domilaciénte" interpretato da Roberto Cruciani; "A Compagnia" interpretato da Giuseppe Celani. Numerosi saranno gli ospiti della diciannovesima edizione dell’attesa kermesse ascolana: durante la serata si alterneranno sul palco alle esibizioni dei cantanti in gara. Oltre ai vincitori del Festival, sarà consegnato il premio "Bruno Ferretti" per il Miglior testo e il "Premio Ivan Graziani". La serata sarà presentata dal rapper ascolano Flavius Circiumaru. "Sono molto emozionato – ha ammesso Flavius con un post su Facebook – mai mi sarei aspettato di prendere parte da protagonista in questa serata così carica di luce ed energia. Negli anni questo Festival è diventato una tradizione che hanno assunto un valore di prestigio per Ascoli Piceno, questa bellissima città che mi ha accolto cresciuto e fatto muovere i primi passi nella mia folle avventura musicale. Vi aspetto nel teatro più bello che abbiamo nel nostro Paese. Ringrazio gli amici che alla notizia hanno risposto con ironia con ’Ao Fla nè che me diventi il nuovo Amadeus?’ Io qualche artista ospite l’ho chiamato perché abbiamo dei talenti nascosti ma sono dei diamanti che sono certo un giorno brilleranno di luce propria, molto più di quanto lo fanno adesso. Non vedo l’ora di vivere l’avventura con voi vi aspetto, c’è ancora qualche poltroncina disponibile, perciò mettetevi comodi per assistere ad uno show che avrà dei valori umani con dei messaggi importanti da darvi oltre la musica che sarà protagonista e si sa dove c’è musica ci sono persone buone".

Valerio Rosa