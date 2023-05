Gli appuntamenti per la giornata dei Castelli

Acquaviva Picena partecipa alla Giornata Nazionale dei Castelli, sezione Marche. L’iniziativa si è svolta ieri e continuerà oggi. Nella giornata di ieri vi è stato un incontro di studio celebrativo della Giornata Nazionale dei Castelli con il saluto del sindaco Sante Infriccioli e del presidente della sezione Marche dottor Marcello Verdecchia. La professoressa Tiziana Marozzi ha relazionato su ’La Rocca di Acquaviva Picena simbolo di storia e bellezza del territorio marchigiano’, mentre l’architetto Valerio Borzacchini ha parlato degli ’Interventi edilizi sulla Fortezza di Acquaviva Picena attraverso i secoli’. Nel pomeriggio vi è stata la visita guidata per tutti i partecipanti al centro storico con ritrovo in piazza San Nicolò. Oggi le visite continueranno dalle 10 e alle 15,30 alla fortezza ed al centro storico del paese. Si parte da piazza San Nicolò per procede verso l’incasato il Colle, poi la Torre dell’Orologio, la piazzetta della Pro Loco con vista panoramica e la Chiesa di San Francesco. Farà seguito la dimostrazione della lavorazione delle Pajarole, quindi la visita al Trabucco, alla Chiesa di San Rocco, la Sala del Palio.