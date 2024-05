Gli ex allievi dell’Itet incontrano gli studenti di oggi

Gli ex allievi dell’Itet Carducci Galilei incontrato gli studenti di oggi e guardano al futuro. "È stato un primo seminario con le classi quarte e quinte dell’Itet che ha lasciato il segno, spiega Enrico Paniccià, presidente della neo-ricostituita associazione "Noi del Carducci Galilei" che riunisce tanti ex alunni. Noi, come associazione degli ex allievi, ci eravamo posti proprio questo obiettivo: favorire l’incontro tra scuola e mondo delle professioni". Silvia Borroni, una delle relatrici invitate, è stata un’allieva dell’ istituto e oggi riveste un ruolo importante in una azienda leader della grande distribuzione. Ha raccontato la sua esperienza di manager e di come la scuola sia stata un fattore chiave per la sua carriera. Prima di lei sono intervenuti Ubaldo Renzi, amministratore politico di lungo corso, ormai novantenne, che ha stupito i ragazzi per la sua lucidità e la capacità di saper leggere le criticità economico-sociali del fermano, e il cabarettista Michele Gallucci che ha raccontato sia del suo mestiere di comico che di quello più "serio" che lo vede responsabile commerciale di una azienda leader nel settore dei gas naturali. A parlare di futuro è intervenuto infine uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, il professor Emanuele Frontoni, ordinario di Informatica all’Università di Macerata, che ha incantato i ragazzi illustrando le potenzialità di questo nuovo ambito di ricerca.