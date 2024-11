Il ’Dreamworld’ in piazza Fazzini. Torna il grande mappamondo

Quest’anno il ’Dreamworld’, il grande mappamondo realizzato dall’associazione 43° ParalleloItaly, nelle officine Giuseppe Marcozzi di Grottammare, sarà montato in piazza Fazzini. Si tratta di una grande scultura di luce che ha un diametro di 5 metri, una circonferenza di 15,70 e una superfice di 78,54 metri quadri. I continenti coprono una superfice di quasi 30 mq, mentre il globo è realizzato con 935 metri lineari di vari profilati di alluminio. La struttura pesa 250 chili, ai quali vanno aggiunti 410 chilogrammi di piedistallo e 270 chilogrammi di zavorra per assicurarne la stabilità. Per illuminarla sono state utilizzate più di 9 mila luci a led. Realizzata nel 2018, per un anno intero il globo terrestre è stato esposto in piazza Kursaal.

Dall’anno scorso l’amministrazione comunale ha deciso di far diventare il Dreamworld itinerante e nel periodo natalizio era stato montato in piazza Carducci, zona Ischia Ascolani. Quest’anno sarà la volta di piazza Fazzini, nel cuore della città di Grottammare. Intanto il Comune ha dato mandato alla ditta ’Greco Art’ di installare le luminarie nelle vie e nelle piazze cittadine investendo 15mila euro. La novità di questa edizione è che i commercianti che vorranno estendere le luminarie davanti alle proprie attività potranno farlo contattando autonomamente la ditta. Sono diversi gli operatori che l’hanno già fatto a testimonianza del desiderio di bellezza e di accoglienza che c’è tra i negozianti. Il piano delle luminarie previste dal Comune interesserà piazza Peretti, via Matteotti, piazza Garibaldi, piazza San Pio, corso Mazzini, piazza Dante Alighieri, piazza Kursaal, piazza della Stazione, Tesino Village, piazza Giovanni XXII, piazza Madonna della Speranza, piazza Carducci, via Dante Alighieri, via Pascoli, via Manzoni e la rotatoria sulla SS 16.

Marcello Iezzi