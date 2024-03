Il mercato non è più attrattivo: ci sono 30 posti vacanti

Lavori in corso per rivitalizzare il mercato infrasettimanale: subito dopo l’avvio del cantiere per il restyling di piazza Montebello, l’amministrazione ha intenzione di rimodulare l’assetto del doppio appuntamento, divenuto ormai un classico del martedì e del venerdì. Il comune, in particolare, deve rimettere in sesto un punto di riferimento che nell’ultimo periodo sembra aver perso attrattiva, dato che una trentina di posteggi risultano vacanti. Gli uffici di Viale De Gasperi, quindi, sono all’opera per ridisegnare gli spazi di due delle zone in cui si svolge principalmente il mercato, vale a dire piazza San Giovanni Battista e piazza Garibaldi. Una volta perimetrate le aree da concedere, i tecnici dovranno aggiornare l’organizzazione in base al piano di sicurezza, prevedendo le uscite e i percorsi utilizzabili in caso di emergenza.

Un compito analogo dovrà essere svolto anche per il trasferimento del mercato da piazza Montebello, una volta che sarà iniziata l’opera di riqualificazione. L’iniziativa, perché non interferisca sulla vivibilità del quartiere Marina Centro, sarà appaltata per step funzionali. Il primo lotto, in tal senso, dovrebbe essere quello di via Montebello, strada da pedonalizzare, e in particolare il tratto che va dall’incrocio con via Roma a quello con via Spezia. Lungo questo segmento sono presenti, durante il mercato, 12 bancarelle, che quindi potrebbero essere momentaneamente trasferite in via Marsala. Una seconda tranche, invece, dovrebbe comprendere la ripavimentazione della piazza e la pedonalizzazione del tratto di via Montebello che arriva fino a via Pizzi. In queste due zone sono presenti 28 stand: queste verrebbero spostate in via Calatafimi, ma solo lungo la porzione sud, che va dall’incrocio con via Roma a quello con via Pizzi. Tutta la restante parte della strada, invece, rimarrebbe aperta al transito veicolare, cosa che permetterebbe alle auto di raggiungere San Filippo Neri, come peraltro fanno oggi. Nei prossimi giorni, oltretutto, verrà ratificata l’idea progettuale del restyling, in modo che questa possa diventare un progetto vero e proprio, da mettere successivamente a bando.

L’obiettivo dell’amministrazione è di aprire il cantiere ad ottobre: nel piano triennale di opere pubbliche il comune ha previsto una spesa di 1,2 milioni, che comprende anche il rifacimento dei sottoservizi e il rinnovamento di via Palermo, che fungerà da collegamento fra il centro e la stazione ferroviaria. Una volta terminati i lavori, la piazza tornerà ad ospitare il mercato.

Giuseppe Di Marco