Il progetto ’Care-Line’:: "Supportiamo chi assiste"

E’ un progetto innovativo per i giovani caregiver della provincia di Ascoli, quello denominato ’Care-Line’, frutto dell’impegno delle cooperative sociali Lella 2001, Bemal Servizi e dall’Associazione Amici nella Natura Odv, messo in campo grazie al sostegno della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno, che è stato presentato presso i nuovi uffici della Cooperativa Lella 2001, in via Pasubio 36, inaugurati nella stessa giornata di ieri. Il territorio di riferimento del progetto, della durata di tre anni, è la provincia di Ascoli, con particolare attenzione ai comuni di Ascoli, Acquasanta Terme, Spinetoli, Castorano, Monteprandone, San Benedetto e Grottammare.

"’Care-line affronta la sfida dei giovani caregiver, adolescenti e ragazzi che quotidianamente si prendono cura di un familiare fragile, affetto da patologie o temporaneamente in condizioni di disabilità. Grazie alla collaborazione di realtà territoriali sensibili e operative nel campo della cura e del benessere delle persone fragili, questo progetto offre sostegno e assistenza a coloro che dedicano parte della loro vita a fornire aiuto emotivo e pratico ai propri familiari" ha spiegato Ilaria Capponi, presidente della Lella 2001. "Saranno impiegate figure specializzate, denominate ’care-navigator’, incaricate di raccogliere le informazioni necessarie per individuare i ragazzi che si occupano dell’assistenza. Queste figure accoglieranno i giovani e costruiranno con loro un percorso di assistenza personalizzato, che includerà una varietà di strumenti per favorire l’integrazione e il sollievo dal sostegno psicologico e educativo, a laboratori di espressività e musicoterapia a attività di green care", ha aggiunto Natascia Perazzoli. Antonietta Lupi della Fondazione Carisap nel suo intervento ha ribadito l’impegno della realtà di cui fa parte verso il supporto per le associazioni del territorio, in particolare quelle che rivolgono attenzione verso il disagio: "Come istituzione sappiamo bene che senza il supporto delle associazioni del Terzo settore gli enti in genere e la sanità non vanno da nessuna parte e non si riesce a stare al passo con i tempi". Per l’assessore alle Politiche sociali Andrea Sanguigni "si tratta di un progetto innovativo, sui temi del disagio giovanile e in particolare dei caregiver, che spesso prendono spunto da un malessere familiare".

Le attività messe in campo vanno dal supporto psico educativo alla musicoterapia e laboratori creativi, ad attività presso gli spazi verdi dell’Associazione Amici della Natura, tipo giardinaggio terapeutico e altro.

Stefania Mezzina