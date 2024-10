Investe un cinghiale e finisce fuori strada: paura nella notte

Continuano gli incidenti sulle strade del Piceno a causa dell’attraversamento di animali selvatici. L’altra notte un’auto è andata semidistrutta dopo aver investito un cinghiale lungo la strada che da Offida conduce a San Savino di Ripatransone. Gli occupanti della vettura sono rimasti fortunatamente illesi, ma lo spavento è stato molto ed i danni subiti altrettanto. L’animale è sbucato all’improvviso dalla scarpata e il conducente non ha avuto alcuna possibilità di evitare il violento impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Benedetto per i rilievi del sinistro e il personale del Centro Recupero Animali Selvatici. L’ultimo caso risaliva al tardo pomeriggio di domenica 29 settembre al termine dell’Ascoli-Mare a Porto d’Ascoli, dove sono rimaste coinvolte due auto. "Noi ci occupiamo del recupero animali in un ampio territorio – affermano i vertici del Cras –. Mediamente veniamo chiamati almeno una volta giorno nella provincia di Ascoli e ancora di più in quella di Macerata, dove i casi sono nettamente superiori. Vediamo spesso autovetture che dopo l’impatto con un animale selvatico sono da buttare".