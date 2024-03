La riviera vira al digitale e al green

Smart, green e adeguatamente pubblicizzata: è così che San Benedetto dovrebbe diventare, tra qui a qualche anno, stando alle numerose iniziative cui ha partecipato l’amministrazione, incamerando risorse per aumentarne il grado di digitalizzazione e di rispetto dell’ambiente. Notizia di ieri è che il comune della riviera è ufficialmente entrato a far parte dell’Intelligent Cities Challenge (Icc), programma di supporto della Commissione Europea che affianca e sostiene le città dell’unione nella creazione e nell’implementazione di strategie per la conversione verde e l’innovazione digitale. Ma il vertice comunale ha anche incamerato circa 150mila euro ministeriali per un progetto complessivo che ne vale 300mila, volto a creare infrastrutture digitali utili a mettere in rete la costa e l’entroterra piceno. Infine, ci sono 45mila euro ottenuti dalla regione per la generazione di servizi digitali integrati, ovvero un portale online da collegare a quello turistico delle Marche e, successivamente, a quello nazionale. Risorse non indifferenti dovrebbero arrivare, comunque, dal ‘green deal’ di cui San Benedetto fa parte come unico comune marchigiano assieme a Pesaro. Si tratta, come detto, dell’edizione 2023-2024 del programma Icc, che nella precedente versione ha destinato oltre 2 miliardi di euro a 136 città in tutta Europa. San Benedetto, avvalendosi del supporto di esperti e di consulenze in ambito urbanistico, rivestirà il ruolo di ente capofila, al fianco della Camera di Commercio della Regione Marche, dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’ e della software house FoodiesTrip con l’obiettivo di tracciare nuove strade verso la reinvenzione in chiave sostenibile del comparto turistico locale, l’introduzione di soluzioni digitali a supporto della componente commerciale e di quella ambientale e per promuovere lo sviluppo autonomo e verde della città.

"L’amministrazione prende molto sul serio la necessità di inseguire gli obiettivi della svolta verde a livello locale – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – il nostro impegno è massimo nel cercare di non lasciare nessun percorso intentato nella costante ricerca delle migliori soluzioni innovative che permettano alla nostra città di prosperare in un quadro sostenibile che getti le basi per un futuro in cui l’intero approccio della nostra comunità – sociale, economico e culturale – sia naturalmente improntato verso logiche di tutela e conservazione dell’ecosistema per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per muovere lo sviluppo dell’economia locale".

Giuseppe Di Marco