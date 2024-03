Ladri in azione. Bottino misero e tanta paura

I ladri sono tornati a colpire nelle abitazioni lungo la provinciale Cuprense nella zona vicina all’Oasi di Santa Maria ai Monti di Grottammare. Il bottino è di soli 80 euro,

ma resta lo shock dei residenti nel vedere la propria casa violata dai malviventi, una senzazione tremenda che produce molta insicurezza tra i cittadini ed è per questo che in particolare i furti in casa sono ritenuti reati ad alto impatto sociale. I ladri l’altra sera hanno messo l’alloggio che avevano perso di mira sotto sopra, alla ricerca di denaro e gioielli da portare via.

Il furto è stato messo a segno nella serata di martedì. Scoperto l’accaduto i proprietari hanno chiamato i carabinieri che adesso si stanno occupando delle indagini. Al momento, però, la piaga più seria non sono tanto i furti, ma quanto il fenomeno delle truffe ai danni di persone non più giovani. Le telefonate fatte a casa dei residenti di Grottammare e località limitrofe, dal finto maresciallo dei carabinieri, con la solita scusa del familiare rimasto vittima di un incidente che ha bisogno di denaro per tirarsi fuori dai guai, sta suscitando un certo allarme. Allora la raccomandazione di tutte le forze dell’ordine è di non dare seguito a certe richieste. Carabinieri e polizia non chiedono soldi per risolvere un problema di qualsiasi genere. Va aggiunto che diverse persone contattate dal finto maresciallo hanno chiamato subito i carabinieri facendo saltare la preventivata impresa criminosa.