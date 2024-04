Lauro recupera Pezzola e mischia le carte

Lauro ritrova Pezzola e, come sempre, si blinda. ll difensore 21enne, nel corso della gara persa contro il Campobasso, aveva ricevuto un colpo involontario alla schiena dal portiere Manuel Esposito. Fino a mercoledì aveva lavorato a parte, ieri è rientrato a lavorare con il resto della squadra. Lauro, dunque, avrà l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per Battista che deve scontare una giornata di squalifica. Per non concedere vantaggi agli avversari e per mantenere alta la concentrazione dei suoi, come ogni settimana ormai, anche oggi e nella rifinitura di domani farà svolgere alla squadra gli allenamenti a porte chiuse. Con il Samba Village blindato difficile capire come l’allenatore pensa di schierare i suoi contro l’Atletico Ascoli, domenica. Dovrebbe confermare l’undici che non è riuscito a battere la capolista Campobasso al Riviera. I rossoblù, infatti, non hanno centrato la vittoria ma hanno fatto vedere una buona prestazione. Lauro, dunque, dovrebbe ripartire da quella. Dovrebbe confermare il 4-3-3 con Ascioti tra i pali, Zoboletti, Pezzola, Sbardella e Pagliari a comporre la linea difensiva, Barberini, Scimia e Arrigoni a centrocampo e Cardoni, Tomassini e Senigagliesi in avanti. La Samb vive un momento delicatissimo, ha appena detto addio ai sogni di gloria e pure alla speranza di un secondo posto, ora deve difendere il terzo con l’Avezzano che gli tiene il fiato sul collo a sole 4 lunghezze. Difficile andare a trovare delle motivazioni con i playoff che serviranno a poco o nulla anche se la società vorrà, comunque, inseguire la strada del ripescaggio che si è fatta complicata vista la decisione del Milan di iscrivere in C la seconda squadra. Ma soprattutto prima di pensare a questo la Samb il terzo posto dovrà saperlo difendere e i play off vincerli e non è esattamente nella migliore condizione di poterlo fare.

La Samb non vince dalla trasferta di Termoli del 10 marzo, nelle ultime 5 partite ha messo insieme solo due punti con i pareggi di Matese e quello casalingo con il Chieti, arrendendosi al Notaresco al Riviera e poi negli scontri diretti con L’Aquila e Campobasso. In aggiunta nelle ultime cinque gare la Samb è andata a segno una sola volta con il Chieti e addirittura con Pezzola, un difensore centrale. Domenica c’è l’Atletico Ascoli. La Samb ha un conto in sospeso con questa squadra. All’andata si fece rimontare di ben due gol nel finale e quel finale grida ancora vendetta. Ma l’Atletico Ascoli è pure uno dei peggiori avversari che poteva capitare alla Samb in questo momento, è in un particolare stato di grazia, non perde da sette partite. Sarà bene concentrarsi solo ed esclusivamente sulla partita di domenica.

