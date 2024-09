Marcorè a ’Casa di Elio’. Una coppia speciale in scena a Cossignano

C’è grande attesa per l’evento ‘A Casa di Elio: Un Dialogo sul Cuore delle Marche’. Una serata davvero da non perdere che si terrà in piazza Umberto I a Cossignano lunedì 9 settembre alle ore 21.30 e si animerà con un evento culturale imperdibile. La seconda edizione di ’A Casa di Elio’. Questo talk show, dal titolo ’Il Cuore delle Marche’, infatti, vedrà protagonisti Elio, al secolo Stefano Belisari, celebre cantante e leader del gruppo musicale ‘Elio e le Storie Tese’, e Neri Marcorè, attore e conduttore televisivo noto per il suo impegno nel promuovere la cultura e le tradizioni italiane. L’evento, organizzato con la collaborazione de ‘La Milanesiana’, si propone come un dialogo intimo e profondo sulla regione Marche, una terra ricca di storia, cultura e paesaggi unici.

Il dibattito offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire aspetti inediti e poco conosciuti di questa splendida regione, attraverso gli occhi e le esperienze personali dei due ospiti d’eccezione. Il talk show sarà un’occasione per riflettere sull’importanza delle radici culturali e sull’identità regionale in un mondo sempre più globalizzato. Elio e Marcorè, entrambi legati emotivamente alle Marche, esploreranno temi che spaziano dalla musica alla letteratura, dall’enogastronomia alle tradizioni popolari, offrendo spunti di riflessione e aneddoti che renderanno la serata unica e coinvolgente. L’incontro è promosso dalla Regione Marche, dal Comune di Cossignano, dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi, ed è parte di un più ampio programma di valorizzazione del territorio marchigiano. La serata si preannuncia come un momento di condivisione e scoperta, che saprà affascinare sia i locali che i visitatori curiosi di conoscere più a fondo questa terra meravigliosa. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione attraverso il sito del Comune di Cossignano.

Una straordinaria occasione di entrare ‘A Casa di Elio’ e di lasciarsi guidare in un viaggio nel cuore delle Marche. Nel borgo piceno, ove Elio possiede una vigna e una casa, il musicista ha creato sinergie virtuose come quella con l’azienda vinicola Fiorano di Paolo Beretta, lombardo che ha scelto di vivere tra le splendide colline marchigiane. Dalla loro collaborazione sono nati diversi vini, e tra questi c’è AutEntico, il vino biologico di PizzAut la pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici con due sedi nell’hinterland milanese, a Cassina de’ Pecchi e a Monza.

Valerio Rosa