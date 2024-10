Mare, costa e comunità al centro del convegno per l’ambiente

Si è svolto il ’Cupra per l’ambiente festival’, che quest’anno ha affrontato il tema ’Acqua, costa e mare: un equilibrio da raggiungere’, in continuità con il progetto Eco-Schools, che parte dalla scuola e si estende a tutta la comunità. Il sindaco Alessio Piersimoni ha ricordato l’impegno di tutta la cittadinanza verso l’ambiente, dalle scuole di Cupra che hanno ottenuto la bandiera verde di Eco-schools, un passo molto importante per i ragazzi che si sono impegnati in prima persona. Il mare è vita per la biodiversità che vi cresce e la pesca, ma abbiamo lavorato anche per lo sviluppo del turismo grazie all’offerta balneare, per un turismo sostenibile, come hanno dimostrato la nostra bandiera blu e la valorizzazione della vongola cuprense attraverso il marchio De.Co. "Tra le tante peculiarità di Cupra – ha ricordato Piersimoni – il 60% delle spiagge sono libere, a testimoniare l’attenzione e il rispetto per l’ambiente". Il vicesindaco Lucio Spina ha ribadito la necessità di tenere in equilibrio il rapporto tra i comuni costieri e il mare, preservando le risorse che possono garantire un duraturo sviluppo economico, senza intaccare il patrimonio culturale e naturalistico delle future generazioni.