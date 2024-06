Ucciso da una malattia Mauro Cori, choc per la morte del consigliere

Castel di Lama (Ascoli), 20 giugno 2024 – La vita è un soffio di vento, che ci accarezza rapida e che se ne va. La frase riassume la vita di Mauro Cori, consigliere comunale di Castel di Lama, che si è spento ieri pomeriggio: avrebbe compiuto 42 anni il 13 luglio. Una morte che choccato l’intera comunità. Mauro è morto dopo una lotta contro un male incurabile, che non gli ha dato scampo.

Amatissimo da tutti, compagni di politica e avversari, nonostante per diverso tempo abbia lavorato a Roma, non aveva mai perso i contatti con la sua città. Aveva tanti amici e un impegno in politica, che non ha mai abbandonato, dapprima nelle fila di An e poi in FdI. Aveva anche fondato una ditta di autonoleggio, oltre a lavorare come autista per alcuni politici tra cui l’onorevole Guido Castelli. Per tanti anni è stato consigliere di opposizione, nessuno dimentica la sua veemenza in consiglio, ma anche la sua simpatia, che l’ha fatto sempre apprezzare a tutti.

Il feretro è stato composto nella sala consigliare del comune. Parole di cordoglio dal sindaco Mauro Bochicchio. "Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Cori, solo pochi mesi fa l’ho sentito per rallegrarmi per l’entrata in Consiglio. Sapevo che avrebbe fatto un ottimo lavoro, prima che mi candidassi seguivo i consigli comunali lamensi e l’avevo visto in azione, ho apprezzato il suo modo di fare: un’opposizione puntale, sempre spiritoso, simpatico, in alcuni casi divertente. Purtroppo in Consiglio c’è stato una sola volta, poi una seconda volta si è collegato in teleconferenza e poi non lo abbiamo più visto, naturalmente pensavo che avesse impegni, non potevo immaginare questo doloroso epilogo. Sono fermamente convinto che la sua morte rappresenti una grave perdita per tutta Castel di Lama, non solo per le sue capacità politiche, ma anche per la carica umana". Cori è morto all’ospedale di Ascoli, negli ultimi giorni si era diffusa la notizia delle sue condizioni di salute, ma tutti hanno fatto il tifo per lui, nessuno ha perso la fiamma della speranza. I funerali di Cori si celebreranno domani mattina, alle 10.30, nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Piattoni. Mauro lascia la mamma Rosina e il fratello Vincenzo e tantissimi parenti e amici afflitti per questa grave perdita.