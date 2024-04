Ascoli in lutto, addio al giornalista Andrea Ferretti

Ascoli, 18 aprile 2024 – Una notizia che lascia senza parole. E’ morto, improvvisamente, il giornalista ascolano Andrea Ferretti. Aveva 63 anni. Nella notte ha accusato un malore, all’interno della sua abitazione, che non gli ha lasciato scampo. Direttore di ‘Cronache Picene’, è stata una firma storica del ‘Messaggero’. Fratello di Bruno, anche lui giornalista, scomparso il 18 luglio del 2020, Andrea Ferretti era nipote di Carlo Mazzone.

Grande appassionato dell’Ascoli Calcio, ha seguito per decenni la squadra bianconera, raccontandone le gesta nelle varie testate per le quali ha collaborato. Si è occupato anche di cronaca nera, diventando un punto di riferimento per il giornalismo ascolano. L’altro suo grande amore era la Quintana.

Decano dei tamburini, Andrea Ferretti era uno storico della rievocazione ascolana. Non a caso, spesso era protagonista di incontri, convegni e momenti di approfondimento dedicati proprio alla storia della Quintana.

Sin da piccolo ha preso parte a ogni corteo, rappresentando un’istituzione nel sestiere di Porta Romana. Ha fatto parte anche del primo consiglio degli anziani della Quintana, ricoprendo il ruolo di vicepresidente.

Spesso in tono ironico, ma mai banale, diceva sempre ciò che pensava, senza avere peli sulla lingua. Soprattutto in merito alle sue passioni più grandi, appunto: l’Ascoli e la Quintana. Ciao Andrea, ci mancherai.