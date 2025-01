Nuovi documenti per il museo

La sala dedicata all’artista montefiorano Adolfo De Carolis, al museo San Francesco, si arricchisce di importanti materiali artistici grazie alla donazione dell’architetto Giovanni Piccioli De Carolis. Materiali riferiti alla ’Impresa d’arte di Adolfo De Carolis e i suoi collaboratori’. Curatore dei beni donati sarà l’ingegner Oronzo Mauro che insieme alla professoressa Donella De Carolis e la dottoressa Valentina Raimondo saranno i membri del comitato scientifico. Si tratta di un deposito costituitosi dalla raccolta sul mercato di materiali a partire dagli anni ’70 del ‘900. Vi sono, tra l’altro, 9 forme in gesso raffiguranti i segni zodiacali per il palazzo del Podestà di Bologna; 130 matrici per xilografie, 54 lastre fotografiche in vetro; strumenti di lavoro; 9 opere incorniciate; faldoni raccoglitori di foto, lettere, libri e riviste; casse di legno con scritte Palazzo del Podestà; maschere funebri di Dante Alighieri.