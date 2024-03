Nuovi medici per l’Ast. Organici, si corre ai ripari. Cinque dottori in arrivo per i pronto soccorso

La difficoltà in cui versano i reparti di pronto soccorso di Ascoli e San Benedetto è testimoniata dalle lamentele che con regolarità arrivano dall’utenza, ma anche dalle denunce pubbliche dei sindacati. L’Ast di Ascoli è corsa ai ripari e ieri ha annunciato l’arrivo di cinque nuovi medici sono in arrivo per i Pronto soccorso del Mazzoni e del Madonna del Soccorso. E’ stato infatti espletato dall’Azienda sanitaria un concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato e di un avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato i cui iter sono alle fasi conclusive. Di entrambi, infatti, la commissione esaminatrice ha effettuato i colloqui e stilato le graduatorie. A breve verranno conferiti gli incarichi.

Per il primo, la cui selezione si è svolta lo scorso 7 marzo, le domande di partecipazione pervenute all’Ast di Ascoli sono state 12, ma solo 4 candidati si sono presentati al colloquio dinanzi alla commissione esaminatrice, uno specialista e tre specializzandi. Per il secondo, la cui selezione si è svolta lo scorso 22 marzo, le domande pervenute sono state 6, ma solo un candidato, uno specializzando, ha preso parte al colloquio. L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, comunque, al fine di reperire personale medico da impiegare nei Pronto soccorso, sta predisponendo gli atti anche per l’emissione di un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali, sia per specialisti, sia per specializzandi. Dal 2018 ad oggi sono state 15 le procedure di selezione portate a termine ai fini dell’assunzione di medici per i Pronto soccorso degli ospedali di Ascoli e San Benedetto: 8 avvisi per assunzioni a tempo determinato, 6 avvisi per il conferimento di incarichi libero professionali e un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unità. Complessivamente sono state effettuate 28 assunzioni, di cui ben 19 per il Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Ma mentre l’Azienda reperiva personale, sono stati 24 i medici del Pronto soccorso dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ che in quasi sei anni, dal 2018 al 2023, hanno deciso di andarsene. "I nuovi modelli organizzativi applicati nell’ambito dell’emergenza-urgenza, lungi dall’aver causato l’uscita e l’abbandono dei medici avvenuti soprattutto negli anni del recente passato – sottolinea la direzione dell’Azienda sanitaria -, rappresentano una nuova modalità di risposta alla grande crisi di personale medico formato e specializzato in medicina d’accettazione e d’urgenza".

Ma questa dell’Ast non è stata l’unica buona notizia di ieri: e’ stata infatti accolta con gioia ed emozione da parte dei piccoli pazienti dell’Unità operativa complessa di pediatria dell’ospedale ‘Mazzoni’ la rappresentanza dell’Ascoli Calcio che nel primo pomeriggio di oggi ieri a pochi giorni dalla Santa Pasqua, ha fatto visita nel reparto dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. I giocatori Patrizio Masini e Karim Zedadka, accompagnati da Fabio Monopoli e Giuseppe Cinti dell’area marketing e commerciale, hanno consegnato ai bambini ricoverati le maglie e le uova di Pasqua dell’Ascoli Calcio, e si sono intrattenuti a parlare con i piccoli degenti e con il personale medico e infermieristico. A fare gli onori di casa il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini che, insieme al primario del reparto Ermanno Ruffini, la pediatra Maria Rita Sabatini, e la coordinatrice infermieristica Manuela Del Moro, ha accolto i bianconeri.

p. erc.