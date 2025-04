Oro rubato in casa e rivenduto, badante denunciata

Grazie all’intervento della squadra amministrativa della Questura di Ascoli, è stato possibile recuperare una serie di monili in oro sottratti dall’abitazione di un’anziana signora di 81 anni. La presunta responsabile del furto sarebbe una donna di 47 anni, italiana, impiegata come collaboratrice domestica presso l’abitazione della vittima. L’allarme è scattato quando il figlio dell’anziana ha scoperto la scomparsa di alcuni gioielli custoditi in casa. Considerata l’assenza di segni di effrazione e la mancanza di tracce riconducibili a intrusioni dall’esterno, l’attenzione si è rapidamente focalizzata sulle persone che abitualmente frequentavano l’abitazione. L’uomo si è quindi rivolto alla Polizia, che ha dato il via a una serie di accertamenti presso vari esercizi commerciali ‘compro oro’ della zona. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno individuato i gioielli rubati, ancora presenti all’interno di un negozio. La verifica dei documenti relativi alla transazione ha permesso di identificare la persona che aveva venduto gli oggetti: si trattava proprio della collaboratrice, poi denunciata.