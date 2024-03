Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità . Ecco il nuovo corso di laurea

Nella sua visita ad Ascoli il ministro Francesco Lollobrigida ha tenuto a battesimo il corso di laurea magistrale in Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità (PaÍS), progettato Interateneo dall’Università di Camerino e dall’Università Politecnica delle Marche. Un corso che ha l’obiettivo di formare una figura professionale di paesaggista. "Il sistema universitario delle Marche, insieme, sta sviluppando positivamente il concetto di rete ed è la strada giusta per offrire una preparazione di qualità agli studenti" ha detto Lollobrigida. "Questo corso è testimonianza della grande attenzione di tutti gli atenei nella consapevolezza dell’importanza e dell’impatto dell’università dal punto di vista sociale ed economico" ha aggiunto il professor Gianluca Gregori, rettore della Politecnica delle Marche.

"Paesaggio, innovazione e sostenibilità sono tre parole chiave dello sviluppo di un territorio, in particolare come questo che è molto vicino ai monti Sibillini" ha commentato Emanuele Tondi, pro rettore vicario Università di Camerino. La collaborazione fra le due università marchigiane è molto importante; fare rete non è affatto scontato, ma ci siamo riusciti". Lollobrigida ha apprezzato molto l’organizzazione messa in campo dall’Istituto Agrario Celso Ulpiani che ha organizzato la terza edizione del Campionato studenti degli Istituti Agrari d’Italia per la potatura dell’olivo allevato a vaso policonico. La vittoria alla fine è andata a Tommaso Braconi dell’IIS Cuppari Salvati di Jesi, davanti a Gianluigi Lisi dell’IIS Pettini di Alatri e Luca Mariotti dell’IIS Cecchi di Pesaro. Tanti i ringraziamenti anche agli allievi dell’istituto alberghiero dove la folta delegazione ha pranzato. "Se vuoi tenere l’agricoltore dove c’è meno resa, devi partire dal fatto che a quelli la produzione costa di più rispetto a chi sta in Pianura padana" ha detto il ministro dell’Agricoltura, incontrando alcuni agricoltori arrivati con i loro trattori. Gli hanno chiesto chiarimenti sulle modifiche della Pac, decise martedì a Bruxelles. "Semplificazione, riequilibrio dei soldi che vengono ripartiti", ha risposto Lollobrigida. Un agricoltore ha offerto anche un consiglio "spassionato": "la Pac va rivista scendendo nei tecnicismi, il titolo base ci è stato tagliato del 48%. Per riequilibrare bisogna mettere i titoli prima tutti uguali, un ettaro di terra deve valere un tot in tutta Italia e successivamente bisogna ritornare ad una media nazionale". Il ministro però gli ha spiegato che "ci sono terre che rendono di più e altre di meno".

p. erc.