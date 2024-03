Parte il restyling per i campi sportivi . Oasi La Valle, c’è la firma del contratto

Spinetoli, al via i lavori di riqualificazione dei campi sportivi Oasi La Valle. Si è proceduto ieri mattina, alla presenza della segretaria comunale Carla Urbani, della responsabile dell’area tecnica Alessia Pica, dell’assessore allo sport Andrea Tassoni e dell’assessore al bilancio Lory Mascetti, alla firma del contratto relativo ai lavori di adeguamento della struttura sportiva di Via Schiavoni, con la ditta Delfino Sport srl aggiudicatrice della gara d’appalto. Il finanziamento per la realizzazione dei lavori è pari a 385mila euro. L’ inizio dei lavori è previsto subito dopo le festività pasquali.