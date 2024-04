’Partecipazione e Costituzione’ con Leone e Di Salvatore

Nell’ambito delle ’Giornate della Partecipazione’ oggi, nella sala consiliare, si terrà l’incontro dal titolo ’Partecipazione e Costituzione’, con il patrocinio dell’Università di Teramo. Nel sottotitolo, ’Il confronto genera il progresso’, la traccia che guiderà l’incontro al quale prenderanno parte il professor Enzo Di Salvatore, docente in Diritto costituzionale, e il professor Carlo Di Marco Leone, docente in diritto pubblico. I due accademici dell’ateneo teramano relazioneranno rispettivamente su ’Democrazia partecipativa e processo di integrazione europea’ e ’Partecipazione e democrazia nella Costituzione’. La serata prenderà il via dopo l’introduzione ai lavori del sindaco Alessandro Rocchi. In programma, anche il contributo di Pier Paolo Fanesi dell’ufficio Partecipazione del Comune su ’Come la partecipazione genera il cambiamento’. Moderatore degli interventi il consigliere comunale delegato alla Partecipazione, Marco Tamburro.