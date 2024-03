Addio Peppe Amabili: aveva 42 anni. Levante annulla il concerto

Ascoli, 19 marzo 2024 – Sconcerto a Cupra Marittima per l’improvvisa morte di ‘Peppe’ Amabili, tecnico del suono di 42 anni, che da tempo faceva parte dello staff che accompagnava i concerti della cantante Levante. L’artista, profondamente scossa per la tragica notizia, che ha destato profondo cordoglio nel panorama musicale italiano, con un post ha annunciato l’annullamento del concerto in programma ieri sera a Firenze. "Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo – ha scritto Levante sui social – ma non posso salire sul palco questa sera, non oggi, non davanti a questo dolore che la mia famiglia d’arte sta sentendo. Abbiamo perso un amico, un fratello e un figlio".

Ad accorgersi della morte di Giuseppe Amabili, nella serata di domenica è stata la madre Graziella, allertata da un compagno di lavoro di Giuseppe che lo stava aspettando a Pesaro, dove sarebbe dovuto arrivare con il treno, per poi andare insieme a Firenze a predisporre le attrezzature per il concerto di Levante. Il compagno, preoccupato perché Giuseppe non rispondeva al telefono, ha contattato un amico comune di San Benedetto che si è recato a Cupra per capire cosa stesse accadendo. La mamma è andata nella stanza da letto è l’ha trovato privo di vita. Inutili i soccorsi portati dall’equipaggio della Potes 118 che ha potuto solo certificare l’avvenuto decesso per improvviso malore. Attoniti i genitori, la mamma Graziella e il padre Luigi e la sorella Elena ai quali si è stretta l’intera comunità di Cupra Marittima.

“Un giovane simpatico, alla mano, di grande compagnia, sempre sorridente, lo ricorda l’ex assessore alla cultura Mario Pulcini – Sabato sera era a Cupra Marittima, come faceva ogni fine settimana quando non aveva un impegno di lavoro. Ci siamo salutati a volo, scambiandoci un sorriso. Una notizia che mi ha lasciato sconcertato. Non so che sta succedendo, troppi giovani ultimamente muoiono così improvvisamente. Le cause della morte di Peppino non le conosco, dicono che si sia trattato di un problema cardiaco". Scosso il mondo della musica, ma increduli anche amici, colleghi che l’hanno sempre stimato per la sua professionalità. Il sindaco Alessio Piersimoni è stato compagno di scuola di Peppino Amabili. "Una tragedia immane – afferma Piersimoni – Era un ragazzo con il sorriso stampato sul volto, si comportava sempre con tanta leggerezza e molta intelligenza, un amante della vita. Mi stringo al dolore dei suoi familiari". Il funerale sarà celebrato domani (mercoledì) alle ore 9.30 presso la Chiesa di San Basso.