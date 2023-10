Polisportiva in palla a Parma, Foligno,. Filottrano e Ancona

Impegnata sulle strade di tutta Italia, la Polisportiva Servigliano porta a casa tanti successi nell’ultimo fine settimana. A Parma Amedeo Maisto si è messo in luce nella maratona con il tempo di 3h19’07“. A Foligno in occasione di una delle mezze maratone più partecipate d’Italia 6° posto assoluto e primo posto della categoria SF45 per Michela Boniello, che ha concluso col tempo di 1h28’45“. Dopo diverso tempo di assenza dalle competizioni, Adriana Boniello conquista un ottimo secondo posto nella categoria SF40 col tempo di 1h35’50“. In campo maschile, debutto con la maglia giallonera per Marco Vecchioni che chiude il percorso con 1h39’20“. A Filottrano, in un percorso di 10 chilometri Mauro Perlini ha conquistato un grande secondo posto nella categoria SM55. Ad Ancona, sul Conero, nel percorso corto di 12 chilometri si conferma ai vertici di questa specialità, Jack Perugini con il 5° posto assoluto e secondo di categoria. Ottima la prestazione di Mirko Cruciani che ha conquistato il gradino più basso del podio.

a. c.