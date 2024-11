Principio d’incendio alla D’Azeglio. Studenti evacuati, nessun ferito

Ansia e paura, ieri mattina alla scuola D’Azeglio di Ascoli. All’istituto di Lungo Castellano, infatti, al cui interno si trovano sia le classi delle medie che quelle delle elementari, per un totale di 180 studenti, si è sviluppato un principio di incendio che ha causato l’evacuazione immediata del plesso. Per fortuna non ci sono stati feriti, perché la dirigente scolastica Valentina Bellini e gli insegnanti sono stati bravi a far uscire subito i ragazzi, in maniera composta, e riconsegnarli ai rispettivi genitori. Il rogo si è diffuso nei locali sotterranei dell’edificio. Sono intervenuti ovviamente i vigili del fuoco e sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. Non sono ancora chiari i motivi che hanno causato l’incendio. Tutto, però, lascia presupporre che si sia trattato di un cortocircuito. "Sono cose che possono capitare – spiega Valentina Bellini, dirigente scolastica della D’Azeglio -. I ragazzi, comunque, sono stati bravissimi. Non si sono spaventati ma, con grande razionalità, hanno seguito il piano di evacuazione e tutto è andato per il verso giusto. Ora cercheremo di capire come mai sia potuta accadere una cosa del genere e siamo in attesa della relazione dei vigili del fuoco. Sabato (oggi, ndr) la scuola resterà chiusa, perché c’è ancora odore di bruciato e sono in fase di completamento le verifiche. Da lunedì, però, torneremo alla normalità. Ci tengo anche a sottolineare la grande disponibilità mostrata dai genitori – conclude la preside – che sono stati collaborativi e sono venuti a riprendere i propri figli. L’evacuazione è stata veloce e puntuale. È vero che ci sono poche classi, alla D’Azeglio, ma si trattava comunque di un momento delicato che è stato superato nel migliore dei modi".

A proposito dei genitori, però, in molti si sono detti preoccupati per le condizioni in cui si trova l’edificio. "E’ una struttura vecchia – racconta, ad esempio, una mamma – e credo che le manutenzioni vengano svolte di rado. Già qualche tempo fa si sono verificati anche altri problemi, come il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento o le infiltrazioni d’acqua. Insomma, speriamo che venga colta l’occasione per migliorare il plesso in quelle situazioni in cui risulta carente". Oggi, come detto, la scuola resterà chiusa per consentire il completamento di tutte le verifiche.

Matteo Porfiri