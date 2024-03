Progetto per piazza Montebello . Arrivano le ’vele’ a fare ombra

Una nuova superficie a raso, con vele di perimetro ad ombreggiare, sulla scorta del Metropol Parasol di Siviglia: è questa l’idea progettuale presentata ieri in riunione di maggioranza sulla riqualificazione di piazza Montebello, i cui lavori dovrebbero partire ad ottobre. Inizia a delinearsi l’iniziativa, anche se il progetto è ancora in fase preliminare e deve essere tramutato in esecutivo prima di essere appaltato. Per l’approvazione, comunque, è necessario integrare alcuni documenti relativi ai sottoservizi, che andranno rifatti, e alla fibra ottica, che verrà installata al di sotto della piazza. I dettagli dell’elaborato non sono ancora noti, ma ad oggi si sa che l’area verrà innanzitutto riportata al livello stradale, e che verrà ripavimentata probabilmente con marmo. Tutto attorno ci saranno delle coperture fisse, al di sotto delle quali troveranno spazio delle sedute, ma non delle essenze arboree, visto che l’ombreggiatura sarà già assicurata da queste vele. Inizialmente si era pensato di realizzare una fontana al centro della piazza, ma ciò non sarà possibile, dato che questa zona tornerà ad ospitare, una volta finiti i lavori, il mercato infrasettimanale. Anche via Palermo verrà riqualificata, perché diventi una sorta di ‘invito’ a recarsi in centro dalla stazione dei treni. Oltre alla scalinata attuale, verrà fatto uno scivolo. Nell’opera verranno investiti 1,2 milioni, somma che coprirà anche la pedonalizzazione di via Montebello. Vista la complessità dell’iniziativa, l’idea è di dividerla in stralci funzionali, in modo da non inficiare la vivibilità di quartiere. Va ricordato che in questa parte della città insistono diverse attività commerciali, e un unico lungo lavoro rischierebbe di penalizzarle. Perciò, si sta ragionando sull’ipotesi di fare prima via Montebello e poi la piazza. Nei giorni scorsi si è parlato anche delle modalità da adottare per trasferire il mercato infrasettimanale durante il cantiere. Le 12 bancarelle che stanno nel tratto di via Montebello dall’incrocio con via Roma a quello con via La Spezia dovrebbe traslocare in via Marsala, mentre le 28 che lavorano fino a via Pizzi e sulla piazza verrebbero portate nella parte sud di via Calatafimi, così da non compromettere la viabilità in direzione nord. Il 2024, insomma, dovrebbe essere l’anno buono per piazza Montebello, ma l’amministrazione comunale ha ancora un passaggio – benché non obbligatorio - da onorare: la presentazione del progetto al comitato Marina Centro o piuttosto in un’assemblea aperta al pubblico. In passato alcuni cittadini hanno manifestato perplessità sulla decisione di chiudere la zona al traffico veicolare, ma oggi pare che il parere sia mutato, soprattutto da parte dei negozianti locali.