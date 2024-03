Provano il colpo al supermercato poi fuggono

Due giovani donne romene, che vivono di espedienti, residenti in Abruzzo, erano entrate nel supermercato Tigre lungo la statale Adriatica, zona nord di Cupra con l’intenzione di fare bottino. Le due ragazze di 20 e 30 anni, già note alle forze dell’ordine, avevano rubato cosmetici, trucchi, creme varie, piccole confezioni ma costose, per un valore complessivo di oltre mille euro. Una delle commesse le ha tenute d’occhio e quando le giovani stavano per uscire senza passare per la cassa, l’addetta le ha bloccate e strappato di mano la merce che avevano da poco rubato nell’angolo della profumeria, poi ha chiamato i carabinieri. L’arrivo è stato rapido, ma le due donne erano già fuggite e fatto perdere le loro tracce. Gli investigatori dell’arma della stazione di Cupra Marittima hanno subito avviato le indagini e attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e l’attività info investigativa, sono riusciti ad identificare le giovani donne che sono state denunciate alla Procura delle Repubblica di Fermo. Si tratta di due ragazze che si spostano di frequente a cavallo di Abruzzo, Marche e Umbria.