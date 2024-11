Riconoscimento ‘Locale Storico’ per il Forno Massacci

Un punto di riferimento, che da 53 anni unisce tradizione, passione e senso di comunità. Si tratta del Forno Massacci, attività di Comunanza che nei giorni scorsi è stata premiata dall’amministrazione comunale in occasione della festività della patrona Santa Caterina, ricevendo il riconoscimento di ‘Locale Storico’. "Il Forno Massacci non è solo un’attività commerciale, ma un vero e proprio custode della nostra storia e identità – ha spiegato Domenico Sacconi, primo cittadino comunanzese -. Questo riconoscimento celebra la qualità dei suoi prodotti, ma soprattutto la capacità di mantenere viva la connessione con la comunità attraverso il passaggio generazionale da Angelo, Domenico e oggi Pietro e con un valore oltre che di continuità anche sociale". Pietro Massacci, rappresentante della terza generazione alla guida del forno, ha condiviso la storia della sua famiglia, sottolineando l’importanza del coraggio e della dedizione che hanno trasformato un’idea in una realtà simbolo del paese. ‘Lu Meccu’, come veniva chiamato affettuosamente il fondatore Angelo Massacci, ha trasmesso valori che continuano a vivere nei profumi del pane appena sfornato, nei sapori autentici dei ‘caciù’ e nella fragranza delle pizze che il forno produce quotidianamente. Il Forno Massacci, con i suoi prodotti, rappresenta la continuità delle tradizioni: ogni pane racconta una storia, ogni dolce racchiude un pezzo della memoria collettiva di Comunanza. Questa dedizione a mantenere vivi i sapori autentici, pur accogliendo l’innovazione, ha reso il forno un simbolo di identità e comunità.

m.p.