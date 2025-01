Rischio idrogeologico, ripuliti cinque fossi

Cinque fossi ripuliti per evitare eventuali rischi idrogeologici nel territorio di Monteprandone. L’amministrazione comunale, grazie alla fondamentale collaborazione del Consorzio di Bonifica Marche, comunica che sono stati ultimati gli interventi di ripristino degli alvei sui cinque fossi: Valluccio, Centobuchi, De Galli, Sant’Anna e Mandria. L’importo complessivo per la realizzazione dei lavori ammanta a 51.100 euro, di cui 14.500 finanziati con fondi comunali e 22.100 euro con fondi del Consorzio. L’operazione rientra nelle attività di manutenzione e prevenzione dei rischi idrogeologici sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete di drenaggio delle acque. Gli amministratori ringraziano Bruno Bernabei, consigliere del Consorzio Bonifica Marche che ha svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questi lavori. A tal proposito Meri Cossignani, consigliere con delega all’Ambiente e Qualità della Vita, ha evidenziato: "Questi lavori sono fondamentali per la sicurezza ambientale del nostro territorio. La manutenzione dei fossi è un atto di responsabilità per preservare il nostro ambiente e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche". Domenico Piunti, consigliere con delega alla Sicurezza, ha aggiunto: "È stato un intervento importante per la tutela e il drenaggio dei corsi d’acqua, che contribuisce a prevenire i rischi legati agli eventi meteo estremi e a garantire la sicurezza della nostra comunità".

Ma. Ie.