Samb, Lauro ripensa a Tomassini dall’inizio

SAN BENEDETTO

Cancelli chiusi ieri al Samba Village. E lo saranno anche oggi nell’allenamento di rifinitura, l’ultimo prima della gara contro L’Aquila, una sfida che deciderà le sorti della squadra di Lauro in questo campionato. Solo battendo gli abruzzesi, la Samb potrà ancora guardare al primo posto, in vista del successivo confronto diretto con la capolista Campobasso, in casa, il 14 aprile. Paolini e Battista sono ancora fuori ma quest’ultimo sta provando a bruciare le tappe, chissà che non riesca a rendersi disponibile, domani, almeno per la panchina. L’attaccante è fermo a causa di uno stiramento dal 3 marzo scorso, dalla gara con il Real Monterotondo, quella che costò la panchina a Lauro, richiamato tre settimane dopo a dirigere la squadra. L’altra sorpresa di domani potrebbe, poi, riguardare Tomassini. Con il Chieti è subentrato a mezzora della ripresa, non gioca dal primo minuto dal 10 marzo, dalla trasferta di Termoli, ma potrebbe essere arrivato il momento per lui di riprendersi la maglia da titolare. Capocannoniere della squadra con 11 gol all’attivo, era stato proprio Tomassini con una doppietta, all’andata, a regalare la vittoria alla Samb. Quella che i rossoblù affronteranno domani, però, sarà tutt’altra L’Aquila, ad oggi la squadra di Cappellacci è una delle formazioni più in forma del girone: cinque vittorie, l’ultima ad Avezzano, nelle ultime 6 giornate in cui si è vista superare solo dal Sora (appena due punti sopra la zona playout), a testimonianza di quanto in questo campionato nulla può essere dato per scontato. Scalpita anche Pietropaolo. Lauro pare andare verso la conferma del 4-3-3 visto contro il Chieti ma di sicuro cambierà qualche interprete. Nell’attesa del big match di domani, giovedì sera, 4 aprile per i 101 anni della Samb si sono ritrovati insieme tifosi, dirigenti, giocatori e vecchie glorie rossoblù, al Viniles. In rappresentanza della Samb, il presidente Vittorio Massi, la moglie Maria Elisa D’Andrea, il vice Fausto Massi, il consulente Fanesi e i dirigenti Mosca e Traini, i calciatori Pezzola Sbardella, Pietropaolo, Battista e Zoboletti. Tra gli ex, peraltro premiati, Palladini, Ripa, Chimenti, Roncarolo, Beni, Simonato, Scandurra e Pazzi. E poi in videocollegamento mister Capuano (ora al Taranto). In conclusione torciata della Nord all’ombra del monumento del Pescatore. Infine, si stanno già scaldando i motori anche per la gara del 14 aprile con il Campobasso. Ieri tavolo tecnico al commissariato di San Benedetto. Potrebbero essere destinati ai tifosi molisani altri biglietti di curva sud (ne sono già stati concessi 1.100).

s.v.