Schianto all’alba, resta ferita una 45enne

Terribile schianto all’alba di ieri in via Torino a Porto d’Ascoli. N’è rimasta vittima una 45enne che, alla guida della sua auto, si è quasi infilata sotto il rimorchio di un camion. Per cause da accertare, la donna non si è accorta del rallentamento del mezzo pesante che la precedeva finendo per tamponarlo. Sul posto i vigili del fuoco di San Benedetto, il 118, la polizia stradale. L’automobilista è stata potata al pronto soccorso di San Benedetto. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

Intorno alle ore 10 vi è stato un altro incidente, nel sottopasso ferroviario di via Dante Alighieri, in zona Ischia-Ascolani. Un automobilista al volante di una Toyota Rav, verso mare, non ha centrato l’imbocco fatto ad imbuto, finendo contro il muro e rimanendo con il mezzo incastrato nel pontino. Non è da escludere che l’automobilista possa essere stato abbagliato dal sole. L’uomo è rimasto leggermente contuso, ma ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco di San Benedetto.

Ma. Ie.