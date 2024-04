Schianto, resta in bilico sul burrone

Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica in contrada Boccabianca a Cupra Marittima. N’è rimasto vittima un automobilista di sessanta anni G. D. della zona, che verso le tre, mentre tornava a casa, ha perso il controllo della vettura che dopo il violento impatto sul terrapieno ha rischiato di precipitare lungo la scarpata, ma per fortuna è stata frenata dalla vegetazione, rimanendo in bilico sul burrone. Il conducente, però, ha subito contusioni vari per cui è stato soccorso dall’equipaggio della potes e trasportato al pronto soccorso di San Benedetto per accertamenti. Sul posto, per la messa in sicurezza del veicolo, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Secondo la prima ricostruzione del sinistro, al vaglio dei carabinieri, l’auto potrebbe essere scivolata a causa della pioggia battente che aveva reso la carreggiata particolarmente insidiosa, ma pare anche a causa delle condizioni psicofisiche del conducente trovato con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito.