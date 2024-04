Schianto sotto il viadotto dell’A14. Grave una donna di Cossignano

Brutto incidente quello accaduto ieri pomeriggio lungo via Luciano Manara, la strada che costeggia il torrente Albula, proprio sotto il viadotto dell’autostrada A 14. Vi è rimasta seriamente contusa R. P. di 59 anni residente a Cossignano. La donna era al volante di una vecchia Fiat Seicento e stava uscendo dal parcheggio che si trova proprio sotto i piloni del ponte per svoltare verso ovest, quando è stata centrata da un furgone Peugeot che stava sopraggiungendo con direzione mare. Si è trattato di un impatto piuttosto severo proprio sulla fiancata lato guida della donna che è stata soccorsa e trasportata al vicino pronto soccorso in codice giallo traumatico, con un presunto trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Per i rilievi di legge e regolare la viabilità, sono arrivati gli agenti della polizia locale.