Scivola nella scarpata in mountain bike, soccorso un 46enne

Un uomo di 46 anni residente a Montottone, è scivolato in una scarpata mentre stava percorrendo un percorso sterrato in sella alla sua mountain bike. A causa dei traumi riportati, è stato trasferito in eliambulanza al Torrette di Ancona. E’ successo ieri mattina poco dopo le 10, in frazione Collina Vecchia a Monte Vidon Combatte. L’uomo era uscito per fare una passeggiata in bici in compagnia di un amico e insieme avevano finito un percorso in discesa nella zona di Collina Vecchia, quando, per cause accidentali e in corso di accertamento, il ciclista è finito in una scarpata. Dopo aver attraversato senza controllo una zona impervia, la folle corsa del ciclista è finita in un terreno, a circa duecento metri sottostante il livello della strada. L’allarme lanciato ai soccorsi, ha visto giungere tempestivamente sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e il 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli. Il ciclista durante il tempo dei primi soccorsi ha riacquistato coscienza. Poi il trasferimento a Torrette.

Paola Pieragostini