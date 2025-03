Soap opera e donne, per lo spettacolo arriva l’ambasciatore messicano

L’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba sarà a Grottammare per assistere alla messa in scena dell’opera "La rosa de dos Aromas" del drammaturgo messicano Emilio Carballido, al Delle Energie alle ore 21 di sabato. Dopo il debutto e le repliche al caratteristico Off/Off Theatre di Roma e prima della tournée nei teatri italiani, "Una commedia all’Almodóvar – La rosa de dos aromas" ha scelto Grottammare per proseguire il percorso di valorizzazione del talento di Emilio Carballido in Italia, autore noto in tutto il mondo, capace di coniugare freschezza e ironia, tratti che evocano lo stile di Pedro Almodóvar e che hanno ispirato il titolo dello spettacolo. L’obiettivo del progetto unito all’originalità della commedia hanno creato l’occasione per uno scambio culturale tra Italia e Messico. A promuovere il coinvolgimento dell’ambasciatore nel progetto di diffusione della drammaturgia latinoamericana sono state le stesse protagoniste dello spettacolo, Ernesta Argira e Barbara Alesse (anche traduttrice e regista). A questo invito si è unita l’Amministrazione comunale, che ha accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare il diplomatico e di presentare la città, nella ricorrenza dell’8 marzo.