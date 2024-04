Sostenibilità e sviluppo, esperti a confronto sul futuro delle aziende

Si è tenuto nei giorni scorsi

presso l’auditorium della Cassa di Risparmio di Fermo, un convegno dedicato al tema di sostenibilità e sviluppo. L’incontro è stato promosso dall’Odcec (Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Fermo e Carifermo, i principali relatori sono stati i commercialisti Giacomo Greci e Luca Nardoni, membri delle commissioni nazionali degli organi della professione contabile, bilanciando teoria e pratica hanno presentato l’importanza della rendicontazione di sostenibilità delle aziende al tema sostenibilità ‘Esg’, fattore chiave per lo sviluppo economico. "La sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità per le aziende – hanno affermato i relatori - che guardano al futuro". L’impegno di Carifermo verso la sostenibilità è stato ben evidenziato dal Direttore generale dell’istituto di credito Ermanno Traini, e rimarcato dagli altri responsabili Elisabetta Ricci, Luca Medori e Roberto Bene, che hanno presentato il percorso di sostenibilità intrapreso dalla Banca, ma anche le iniziative adottate per promuovere la ‘finanza sostenibile’ a favore delle aziende. Numerosi i professionisti partecipanti, interessati ad approfondire il fattore ‘Esg’ per migliorare la sensibilità e le performance delle aziende. Il Presidente dell’Odcec di Fermo Roberto Vittori, ha commentato: "Il nostro ordine con l’aiuto dei suoi iscritti e di partner attivi come Carifermo, mira ad essere un punto di riferimento nella diffusione della cultura della sostenibilità, pivot di un rinnovato e importante sviluppo del territorio".

a.c.