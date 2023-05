Sprecacé fa gli auguri al sindaco, Vesperini difende il 12 per cento

"Auguro ad Alessandro Rocchi di essere un sindaco di successo per il bene di tutti i grottammaresi": commenta così il voto lo sconfitto Marco Sprecacè (foto), candidato del centrodestra. "Questo – prosegue – non è risultato che volevamo e per cui abbiamo lavorato duramente. Tuttavia, mi sento orgoglioso del lavoro portato avanti fin qui, della campagna elettorale che abbiamo vissuto e del gruppo che si è appena creato. La sconfitta ci aiuterà a capire dove migliorare. Ci mettiamo a disposizione per migliorare i progetti in corso e contribuire a migliorare Grottammare nei prossimi 5 anni". Lorenzo Vesperini ha invece detto: "Un raggruppamento civico nato in pochi mesi che raccoglie un risultato del 12% ha bisogno di maturare e rafforzarsi, ma sicuramente ha una buona base di partenza per sviluppare un progetto a lungo termine. Credo che la riflessione giusta da fare sia che abbiamo posto le basi per il futuro prossimo, partendo con circa 60 candidati alla prima esperienza, senza apparati di partito dietro le spalle o pacchetti di voti da ridistribuire, ma con tanta buona volontà. È vero, se guardiamo le preferenze personali c’è rammarico tra i candidati, ma, invece, credo che ci sia molto materiale umano e competenza per lavorare a testa bassa per le prossime tornate elettorali, che sono sicuro ci vedrà protagonisti nel raccogliere i frutti. Il nostro primo impegno in consiglio comunale deve essere quello di aiutare a migliorare la città avanzando proposte e idee per il bene di Grottammare. Ringraziamo le oltre mille persone che hanno votato e creduto sin dall’inizio al progetto civico messo in campo, attraverso le proposte programmatiche Insieme per Grottammare". Alessandra Manigrasso, consigliera uscente del M5S: "La prima considerazione è una reale insoddisfazione. Sicuramente una campagna elettorale impostata sul voto utile predicato da destra e da sinistra e non sui contenuti e sulle azioni, ci ha penalizzato. Rimane la soddisfazione che chi sarà chiamato a governare la nostra città dichiara necessari e urgenti i lavori nelle scuole e nelle periferie: punti di forza del nostro programma e del nostro impegno politico in Consiglio di questi anni. Nei prossimi giorni il gruppo Comunità in Movimento farà una ponderata e approfondita analisi del risultato elettorale".

