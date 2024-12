Statua contro la violenza di genere. L’inaugurazione a San Marco

La Fidapa (Federazione italiana donne arte professioni e affari) di Ascoli, nella giornata di domenica 15 dicembre, ha inaugurato una statua contro la violenza di genere sul Pianoro di San Marco, realizzata dall’artista Giuliano Giuliani, alla presenza di alcune figure istituzionali. Tra questi, il vicesindaco Brugni, gli assessori comunali Ferretti e Silvestri, l’assessore regionale Antonini, le Presidenti Fidapa del Distretto Centro, Visconti (sezione di Ancona) e Inzolia (sezione di Fabriano). La presidente della Fidapa di Ascoli, Rosamaria Amatucci, ha ringraziato l’artista Giuliano Giuliani, per la sua creazione e per la generosità dimostrata nel donarla all’associazione. La statua, intitolata ’Chi rispetta la donna rispetta il Creato’, è stata realizzata per sensibilizzare la cittadinanza sul dramma sociale della violenza di genere. L’artista Giuliani ha spiegato che la statua rappresenta una donna sofferente, tramite una figura stilizzata. Ha poi ringraziato l’impresa di costruzione Panichi, Fondazione Carisap e Oleificio Silvestri Rosina per il loro supporto. All’inaugurazione è intervenuta anche Franca Maroni, fondatrice della Fidapa Ascoli e ideatrice del progetto per il trentennale della Sezione di Ascoli Piceno (1991-2021); ha ricordato l’impegno della Fidapa riguardo il tema della violenza di genere, a cui ha dedicato convegni e seminari di formazione nelle scuole.

Infine, è intervenuta la psicologa Maria Cristina Urizar, che ha presentato il progetto basato su quattro incontri di formazione, i quali si terranno nei giorni 19-20-27-28 dicembre dalle ore 17 alle ore 19, presso la Bottega del Terzo Settore. Dal 1991, la Fidapa di Ascoli Piceno organizza seminari, fornisce supporto professionale e personale alle donne e promuove campagne di sensibilizzazione su temi sociali.

Giuliano Centinaro