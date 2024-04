Tempo di teatro a Ripatransone

Al via domani la stagione teatrale al ’Mercantini’ di Ripatransone, promossa dall’amministrazione comunale con la direzione artistica di Stefano Sarcinelli, in collaborazione con l’associazione ’La Prima Americana’. Un programma di cinque spettacoli in prosa che si protrarrà fino a sabato 1 giugno. Ad aprire la stagione teatrale, Leonardo Fiaschi alle 21 con ’Mai Stato Io’. Tra gli altri protagonisti, un cast tutto al femminile con l’opera ’Fiori D’acciaio’ con Barbara De Rossi e Martina Colombari (Venerdì 26 aprile). Si prosegue sabato 18 maggio con ’Tutariel!’, il live show di Marco Marzocca, il famoso comico di Zelig, e il sabato successivo con ’9 ore sotto casa’ di Alexandra Filotei. Infine, l’ultimo appuntamento in programma per sabato 1 giugno con il cabaret di Fabrizio Gaetani. Sarà possibile acquistare i biglietti (posto unico) al costo di 15€, abbonamento per l’intero calendario al costo di 70 euro. Info 340 5991298.