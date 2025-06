Un omaggio a Lucio Dalla. Sabato concerto ai Filarmonici

Sabato ai Filarmonici arriva ‘Gloria Conti canta Lucio’: un musical tributo al cantautore Lucio Dalla, organizzato dal Lions Club Ascoli Piceno Host e dal Leo Club ‘Costantino Rozzi’, in collaborazione con l’associazione ‘Il Portico di Padre Brown’, con il patrocinio del Comune di Ascoli. Oltre alla cantante Gloria Conti sul palco Domenico Primotici, Kevin Croce, Rebecca Carotti, Anna Maria Conti, Simone Sernelli e i perfermer della ‘Cid Academy Company’. Le coreografie saranno a cura di Domenico Primotici, mentre la regia sarà affidata ad Ermanno Croce. Il ricavato del biglietto d’ingresso (del costo di 15 euro) sarà devoluto in beneficenza all’Associazione italiana sclerosi multipla-Sezione di Ascoli Piceno. Nei saluti introduttivi, Alessandro Bono (presidente del Consiglio Comunale) ha ringraziato le associazioni organizzatrici, sottolineando la sinergia tra le realtà locali. "La musica di Lucio Dalla - ha dichiarato Francesca Pantaloni (presidente del Lions Club Ascoli Piceno) - esprime sempre concetti profondi, come la solidarietà e la fratellanza. È molto importante la proficua collaborazione tra le associazioni, in nome della solidarietà". "Siamo lieti della partecipazione di Gloria Conti - ha affermato Pina Traini (presidente de ‘Il Portico di Padre Brown’) - che è una performer con una voce fantastica e una forte presenza scenica, scoperta artisticamente da Fiorello. Lucio Dalla è sempre con noi ed è amato da tutte le generazioni".

Giuliano Centinaro