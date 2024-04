Vino e cioccolato, la Locanda colpisce ancora

L’abbinamento tra vino e cioccolato è la storia di una sfida che i ragazzi della Locanda Centimetro Zero stanno portando avanti con passione e determinazione. La Locanda del terzo settore di Pagliare da anni è impegnata in un progetto ampio che coinvolge la disabilità. In questi giorni i giovani hanno fatto tappa al Vinitaly. Dopo quattro giorni intensi ed emozionanti, sono tornati da Verona dove si è conclusa la 56ª edizione di Vinitaly. Anche quest’anno i ragazzi hanno vissuto un’esperienza unica e indimenticabile, sulla terrazza della Regione Marche dove l’abbraccio tra ‘Vino e cioccolato’ ha coinvolto moltissimi visitatori e operatori del settore. Le maggiori cantine italiane hanno visitato lo spazio espositivo e salutato i ragazzi, apprezzando molto la degustazione che abbinava il vino e il cioccolato prodotti da Centimetro Zero. Al salone di Verona sono state presentate quattro etichette di vini realizzate con il winemaker Cipresso, che ha curato con loro, nel suo laboratorio a Montalcino: Soqquadro Rosso e Soqquadro Bianco, Spumante Centimetro Zero e Vino da Favola. Etichette che sono state abbinate al cioccolato. L’inclusione nella Locanda Centimetro zero ha infatti il sapore del cioccolato, la nuova sfida per i ragazzi oltre al vino è produrre cioccolato e dolci, in maniera artigianale, in particolar modo le Cioccole che hanno conquistato tutti. Tra i tanti ospiti che hanno fatto visita al padiglione, Armando Falcioni direttore del Consorzio Vini Piceni, gli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Agrario di Ascoli, il direttore della cantina Ca ’Bolani di Udine Gruppo Zonin. Un ringraziamento speciale i ragazzi della Locanda lo rivolgono agli amici che sempre li sostengono e anche quest’anno non sono mancati all’appuntamento, Roberta Garibaldi, professoressa di Tourism Management all’Università degli Studi di Bergamo e vice presidentessa del Comitato Turismo dell’Oecd e l’enologo firma di tutti i vini Centimetro Zero: Roberto Cipresso. Amore per le cose, coraggio e voglia di fare hanno fatto sì che la storia dei ragazzi della Locanda di Pagliare si è arricchita di un nuovo ed entusiasmante capitolo.

Maria Grazia Lappa