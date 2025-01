Alberghi Ascoli, pernottare costa di più: la nostra prova online per i giorni di Carnevale

Ascoli, 8 gennaio 2025 – Il rientro dopo le festività natalizie è sempre traumatico, e guardare alle prossime vacanze può allietare un po’ la pesantezza dei primi di gennaio. Così, con lo sguardo rivolto a Carnevale, è possibile fare un giro sulle più famose piattaforme di prenotazione per soggiorni, come Booking o Airbnb. Per vivere tutta l’allegria carnascialesca bisognerà arrivare in città giovedì 27 febbraio e pernottare sotto le Cento Torri cinque notti, fino a martedì 4 marzo. Però, bisognerà mettere mano al portafoglio: confrontandoli con quelli del 2024, i costi sono aumentati per persona, una spesa che diventa ancor più gravosa se a viaggiare si è da soli. Insomma, anche nel 2025, come negli scorsi anni, essere single non conviene. Anche Ascoli, come quasi ogni comune italiano, è presente nel portale con svariate offerte di locazione, e così è possibile effettuare una mappatura della situazione locale e una simulazione di un weekend fuori porta per un turista in visita nella città delle Cento Torri.

Cercando ‘Ascoli Piceno’ sui siti di viaggio è possibile vagliare 75 opzioni differenti disponibili su Airbnb per la prenotazione di una sola persona e gli importi richiesti variano da un minimo di 51 euro a notte ad un massimo di 493 euro a notte. Dunque, per una sola persona, si dovranno mettere in conto dai 252 ai 2.462 euro in totale per vivere appieno l’allegria di Carnevale e passare sotto le Cento Torri tutto il periodo delle feste. La questione cambia se per viaggiare si utilizza soltanto il weekend, dunque con arrivo il venerdì 28 e partenza la domenica 2. In questo caso, per tre giorni e due notti, gli alloggi disponibili come Bed&Breakfast sul sito scendono a 51. Viaggiando da soli si potranno spendere minimo 56 euro a notte e massimo 190, quindi una spesa totale che va dai 111 ai 380 euro.

Lo scorso anno, per il Carnevale 2024, da soli si poteva soggiornare in b&b due notti pagando 82 euro in totale. Dunque, la crescita dei costi è palese: anche prediligendo l’opzione più economica la spesa ammonta, nel 2025, a minimo 111 euro, ben 24 euro in più rispetto all’anno passato. Le soluzioni per i single sono dispendiose, visto che se si viaggia in coppia il costo resta più o meno lo stesso.

In due, infatti, si può scegliere tra 61 diverse proposte sul sito, disponibili sempre per il weekend di Carnevale. Proposte che vanno da un minimo di 58 euro a notte ad un massimo di 190. Il costo totale è perciò simile a quello che si sosterrebbe viaggiando da soli: si può spendere dai 115 euro ai 380 euro. Il prezzo in questo caso è abbastanza in linea con quello dello scorso anno: nel 2024 per un weekend fuoriporta ad Ascoli la spesa minore era di 117 euro in coppia. Per le famiglie la questione cambia: in tre, con un figlio minore di 12 anni, gli alloggi disponibili sono ‘solo’ 38 e i prezzi partono da 82 euro a notte. Se non si bada a spese, e si sceglie l’opzione più lussuosa, allora ogni singola notte costerà 250 euro. Così, il totale potrà variare da minimo 164 a massimo 505 euro per famiglia.

Offerta molto più scarna per le opzioni più tradizionali: sono solo 8 gli hotel che danno disponibilità per il weekend della domenica di Carnevale. Per soggiornare in uno di questi, bisognerà mettere in conto almeno 106 euro totali se si viaggia da soli che salgono a 156 euro se si è in coppia e a 160 se si è in tre con un bambino di età inferiore ai 12 anni, questo se si scelgono le opzioni più economiche. Non badando a spese invece, i prezzi salgono ad un massimo di 400 euro per l’intero soggiorno di una sola persona, 456 per la coppia e 564 per una famiglia con un figlio under 12. Anche in questo caso, rispetto allo scorso anno, i prezzi sono più alti: nel 2024 si poteva soggiornare in hotel ad Ascoli pagando almeno 106 euro per una singola, 150 euro per una matrimoniale e 256 euro per tre individui. Si riscontra perciò una spesa più alta, soprattutto quando si tratta di un viaggiatore single. Per quanto riguarda i costi, c’è da sottolineare che solitamente i Bed&breakfast risultano vantaggiosi se si predilige l’opzione più economica, ma, soprattutto in base ai servizi offerti, non mancano le soluzioni molto costose, anche più di hotel e resort. E poi, c’è da considerare l’aggiunta della tassa di soggiorno, attualmente al vaglio della Giunta comunale: la spesa dovrebbe essere inferiore ai 5 euro giornalieri, ma il prezzo è ancora in fase di definizione, così come la normativa che la regolerà.