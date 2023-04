Bellusci: "Sono arrabbiato I tifosi meritavano ben altro"

Facce scure in casa Ascoli dopo la sconfitta per 2-0 contro la capolista Frosinone. I difensori dell’Ascoli Giuseppe Bellusci e Francesco Donati hanno parlato nella sala stampa dello stadio Stirpe. "Bisogna analizzare la gara e ripartire con entusiasmo. - ha ammesso Peppe Bellusci al rientro dopo l’infortunio - Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, ce la siamo giocata. Poi nella ripresa il loro gol è stato una doccia fredda e non siamo riusciti più a rientrare in partita. Nel rush finale del campionato dobbiamo presentarci con grande cattiveria alzando l’asticella, capendo cosa significa giocare per questa maglia. Oggi sono arrabbiato per la prestazione, dovevamo dare di più per noi stessi e per gli oltre mille tifosi che sono venuti a sostenerci. Questo step non riusciamo ancora a farlo e di questo sono deluso ed amareggiato. Personalmente sto abbastanza bene accuso un po’ di fastidio ma è normale. Ringrazio lo staff medico e riabilitativo che mi ha permesso di trovare una condizione decente in breve tempo". Amaro anche il commento del terzino Francesco Donati: "Abbiamo preso due gol su palla inattiva - ha dichiarato - è mancata un po’ di attenzione. Non mi sento però di dire che abbiamo perso lo spirito battagliero mostrato con il Brescia. Nel primo tempo siamo stati pericolosi in un paio d’occasioni. Anche nella ripresa abbiamo provato a cercare il gol per riaprire la gara ma purtroppo non ci siamo riusciti, pensiamo subito al prossimo match. La sfida con Bidaoui? Fin dalla scorsa estate sono stati continui duelli con lui in allenamento, l’ho conosciuto bene per le sue sterzate, è un giocatore forte e serve sempre un raddoppio. E’ stato un duello difficile, sia con lui che con Caso, sono stati clienti scomodi ma in serie B ce ne sono tanti così. Bisogna sempre farsi trovare pronti e alzare l’asticella prima a livello individuale e poi collettivamente. Ripartiremo subito, dobbiamo portare a casa punti nella prossima gara".

Valerio Rosa